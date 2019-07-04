Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»Ведомости вчера в 17:28
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Коммерсантъвчера в 23:35
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Минобороны обнародовало список погибших подводников
Обновлено 03 июля в 13:12
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрешить кризисную ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Обновлено вчера в 20:36
Музыка
Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».
Обновлено вчера в 20:53
Космос
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Следователи проверяют информацию о том, что 12-летнему подростку прострелили ухо на тренировке по стрельбе в Дзержинском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью
Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.
Обновлено в 01:09
Интернет
Facebook случайно показал искусственный интеллект
Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
Пентагон объяснил присланные Трампу дырявые ржавые танки
Пентагон объяснил, почему ведомство прислало президенту Дональду Трампу ко Дню независимости ржавые танки, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:56