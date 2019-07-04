Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.

Общество Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Авто Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Политика Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрешить кризисную ситуацию в стране.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Музыка Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».

Космос Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

Происшествия Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске Следователи проверяют информацию о том, что 12-летнему подростку прострелили ухо на тренировке по стрельбе в Дзержинском районе Красноярского края.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Политика На Украине задумались над освоением Арктики В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.

Политика Полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.

Интернет Facebook случайно показал искусственный интеллект Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.

Общество В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.