Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договоритьсяРИА Новости 06:09

с чего всё началось

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Политика Аваков не намерен баллотироваться в Раду Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.

Политика Россия предложила Японии отказаться от виз Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.

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Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Гаджеты Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

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Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Шоу-бизнес Пугачева села на ветку и услышала «главные в жизни слова» Алла Пугачева — самая лучшая в мире мама, заявила ее младшая дочь Елизавета. Соответствующее видео певица опубликовала в своем инстаграме.

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Политика Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.

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Гаджеты Уже через несколько дней Nvidia может представить новые видеокарты Turing Один источник утверждает, что уже через несколько дней Nvidia покажет две новых видеокарты, одна из которых разместится между GeForce RTX 2070 и RTX 2080, а другая — между RTX 2080 и RTX 2080 Ti.