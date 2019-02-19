Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения КалвиРБК 10:30

Представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест под поручительство.

с чего всё началось

Майкл Калви находится под арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев (экс-глава правления банка "Восточный").

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