27-летний Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира WBa, которым владеет с ноября прошлого года. С мая 2016 года россиянин владел временным поясом этой ассоциации. В послужном списке Бивола теперь 15 побед, в том числе 11 нокаутом, и ни одного поражения.

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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