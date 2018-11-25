Единоборства

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Радио Маяк
03:54

27-летний Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира WBa, которым владеет с ноября прошлого года. С мая 2016 года россиянин владел временным поясом этой ассоциации. В послужном списке Бивола теперь 15 побед, в том числе 11 нокаутом, и ни одного поражения.
Радио Маяк03:54

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Дмитрий Бивол: «Готов встретиться с лучшими в своем весе»

Матч ТВ02:12

Монотонный разгром. Бивол победил Паскаля

Спорт-Экспресс01:45

Бивол защитил титул чемпиона WBA, победив Паскаля в Атлантик-Сити

Советский спорт00:25

Дмитрий Бивол: «Готов встретиться с лучшими в своем весе»

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Дмитрий Бивол победил Жана Паскаля, защитив титул WBA

Чемпионат02:15

Бивол защитил титул чемпиона WBA и планирует сменить весовую категорию

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Дмитрий Бивол: «Готов драться против любого чемпиона»

Sports.ruвчера в 23:57
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Единоборства

Тайский боксер ударом ноги отправил в нокаут противника и судью

Обновлено в 05:09
Единоборства

Волгоградские боксеры завоевали две медали в Самаре

Обновлено в 04:22
Единоборства

Алексей Олейник бросил вызов Фрэнсису Нганну

Восьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Алексей Олейник, бросил вызов экс-претенденту на титул, Фрэнсису Нганну, который на UFC Fight Night 141 в Пекине уже в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса, не оставив ни единого шанса одному из лучших борцов дивизиона.
Обновлено вчера в 14:37
Единоборства

Т. Фьюри: унижу Уайлдера даже сильнее, чем унизил Кличко

Унижу его даже сильнее, чем унизил Кличко.
Обновлено в 04:45
Единоборства

Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном

Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства

Никитин поблагодарил Василевского за победу на «Кубке Дружбы»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Василевского с победой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:29
Единоборства

Кикбоксеры Хакасии вернулись из Словении с «золотом» и «серебром»

Хакасия, 25 ноября: Спортсмены из Хакасии завоевали на этих соревнованиях три награды: две золотых и серебряную медали.
Обновлено вчера в 23:41
Единоборства

Челябинец стал сильнейшим на чемпионате мира по джиу-джитсу

В шведском Мальме стартовал чемпионат мира по джиу-джитсу.
Обновлено в 03:25
Единоборства

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо

По итогам турнира тульские спортсмены заняли первые места: в весовой категории до 52 кг Глеб Петров, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин); в весовой категории до 70 кг Илья Ломиворотов, представитель МБУ СШ "Металлург" (тренер Роман Ломиворотов); в весовой категории свыше 87 кг Глеб Никоненко, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин).
Обновлено в 05:04
Единоборства

Таджикские спортсменки покинули чемпионат мира по боксу без медалей

Последней из борьбы за призовые места выбыла чемпионка республики, победительница первенства Азии среди студентов 2016 года и одна из самых известных таджикских женщин-боксеров Шоира Зулкарнаева.
Обновлено в 03:11
Единоборства

Янькова и Свик объявили о помолвке

Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено вчера в 14:55
Единоборства

Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
Обновлено в 04:17
Единоборства

В Щекинском районе состоятся соревнования по смешанным единоборствам

Сегодня, 25 ноября, в поселке Первомайский состоятся соревнования по смешанным единоборствам.
Обновлено в 02:59
Единоборства

Зелимхан Цуров стал призером чемпионата Москв по греко-римской борьбе

Воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» Зелимхан Цуров стал серебряным призером чемпионата Москвы по греко-римской борьбе, сообщил «Ингушетии» президент региональной Федерации спортивной борьбы Руслан Белхароев.
Обновлено вчера в 23:46
Единоборства

Свитолина провела тренировку с Хэем. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина потренировалась с британским боксером Дэвидом Хэем.
Обновлено в 05:23
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Канадский боксёр-профессионал гаитянского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF в суперсреднем весе, в полутяжёлом весе. Чемпион Канады в суперсреднем весе.
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