Единоборства

Бивол защитил титул WBA, победив Паскаля
RT на русском
00:42

Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над канадцем Жаном Паскалем в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе. Поединок, прошедший в Атлантик-Сити, продлился все 12 раундов. Бивол победил Паскаля решением судей.
RT на русском00:42

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