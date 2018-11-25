Единоборства
Бивол защитил титул WBA, победив Паскаля
Бивол защитил титул WBA, победив ПаскаляRT на русском00:42
Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над канадцем Жаном Паскалем в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе. Поединок, прошедший в Атлантик-Сити, продлился все 12 раундов. Бивол победил Паскаля решением судей.
RT на русском00:42
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