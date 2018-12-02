За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов. Сейчас котировки ведущих криптовалют практически не выходят из красной зоны. Почему мир так быстро устал от виртуальных монет — в материале РИА Новости.

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