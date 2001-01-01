Экономика
Биткойн уверенно устремился вверхМир новостей 07:13
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Общество
В Таиладе задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни
Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов
Певица примерила дерзкий наряд Одна из самых ярких участниц шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская однажды призналась журналистам, что мечтает похудеть до 48-го размера одежды.
Обновлено в 05:03
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Фокусник в Индии пропал во время трюка под водой
Обновлено в 05:45
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
Обновлено в 03:54
Общество
Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Авто
Специалисты построили внедорожную версию Chrysler PT Cruiser
Популярный 10-15 лет назад Chrysler PT Cruiser в настоящее время ушел в тень.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл забег, упав на финише
Обновлено в 02:33
Политика
Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США
Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Минэнерго России оценило защиту электросетей от кибератак США
В Минэнерго РФ уточнили, что информации об атаках на объекты энергетики в ведомство от компаний не поступало.
Обновлено в 06:41
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Политика
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18