По состоянию на 01:45 мск стоимость криптовалюты составляла $3,847. Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.

Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года

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