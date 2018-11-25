Экономика
По состоянию на 01:45 мск стоимость криптовалюты составляла $3,847. Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Коммерсантъвчера в 17:44
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Финансы
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что с курсом рубля не произойдет серьезных изменений при условии, что на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 14:27
Энергетика
Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:24
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 10:38
Экономика
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 08:59
Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 12:34
Экономика
Аэропорты готовятся к рекордному взлету
Пока авиакомпании терпят убытки Аэропорты РФ в этом году побьют рекорд по пассажиропотоку: он может достигнут 68,9 млн человек на внутренних направлениях и 67,1 млн человек на внешних, следует из прогноза Домодедово.
Обновлено в 11:49
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено в 09:33
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 08:27
Экономика
Поезда предупредят о землетрясениях
Завершено тестирование системы предупреждения о землетрясениях для высокоскоростных поездов.
Обновлено в 13:58
Экономика
Внешняя торговля остается стабильной
Несмотря на торговые разногласия с США, объем внешней торговли Китая оставался стабильным в течение первых трех кварталов года Стоимость экспорта за тот же период в годовом исчислении выросла на 6,5 процента и составила 11,86 триллиона юаней, а стоимость импорта увеличилась на 14,1 процента и составила 10,42 триллиона юаней.
Обновлено в 13:34
Экономика
Ямал остался самым социально защищенным регионом РФ
Драйвером роста доходов региона стали предприятия топливно-энергетического комплекса - поступления от компаний составили более 70% доходов.
Обновлено в 09:30
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 11:45
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о регулировании тарифов
Законопроект подробно описывает установление тарифов, при этом приоритет предлагается отдать методу сравнительного анализа, т. е. сравнению расходов компаний на регулируемый вид деятельности в аналогичной сфере, а также рынках взаимозаменяемых товаров.
Обновлено в 14:00