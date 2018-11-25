Экономика
По состоянию на 01:45 мск стоимость криптовалюты составляла $3,847. Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Коммерсантъвчера в 17:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Энергетика
Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:14
Экономика
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Обновлено в 05:05
Экономика
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 05:05
Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 03:54
Экономика
Электричество на Неве. Стоит ли инвестировать в энергетиков Петербурга
Выручка "Ленэнерго" увеличилась за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 9,6%, ее объем составил 54,6 млрд руб. Об этом сообщила электросетевая компания, которая снабжает электричеством клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Обновлено в 01:06
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 02:34
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Экономика
Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд
23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 13:23
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 01:04
Экономика
Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети
Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Эксперты: темпы роста ВВП Китая в 2019 году могут превысить прогноз МВФ
Темпы роста экономики КНР в следующем году могут составить 6,3%, что на 0,1% превышает прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено вчера в 11:23