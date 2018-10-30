Экономика
По состоянию на 01:45 мск стоимость криптовалюты составляла $3,847. Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Коммерсантъ17:44
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Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 11:00
Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено в 16:59
Энергетика
WSJ: Эр-Рияд и ОПЕК обсуждают компромисс по нефти
По ее данным, суть обсуждаемого сценария заключается в том, чтобы страны-участницы ОПЕК объявили о планах сохранить добычу нефти на уровне, установленном в 2016 году.
Обновлено в 18:06
Экономика
ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 18:13
Экономика
СМИ назвали сумму первого транша МВФ, который пообещали Украине
Первый транш для Киева по новой программе Международного валютного фонда составит полтора миллиарда долларов.
Обновлено в 15:35
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено в 14:45
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 17:12
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено в 14:03
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 09:47
Экономика
Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено в 14:47
Экономика
Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд
23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 13:23
Экономика
Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети
Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено в 10:51
Экономика
За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%
Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Обновлено в 09:32
Экономика
Дания предоставила Эфиопии кредит в 150 млн долларов
Правительство Дании выделило Эфиопии кредит в размере 150 млн долларов на проведение общенациональных реформ в рамках программы помощи странам Африки, разработанной датским правительством до 2022 года.
Обновлено в 14:34