Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларовРИА Новости 03:28
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Общество
Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом
Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено 24 июня в 13:31
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Технологии
Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами
Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Футбол
Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению
Тренерский штаб «Сочи» во главе с Александром Точилиным огласил список футболистов, отправившихся на второй сбор в Словению.
Обновлено в 02:39
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России к 2020 году
Японская компания Toyota намерена в скором времени выпустить новую модель кроссовера, который получил платформу, что активно применяется в хетчбэке Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 11:10
Космос
Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Политика
Олег Капитанов сложил полномочия депутата ЗакСа
Довыборов в ЗакС не будет, просто партия выберет того, кто возглавит, на своем внутрипартийном съезде.
Обновлено в 04:32
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Общество
В Екатеринбурге продают дом в дворцовом стиле за 15 млн рублей
В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 15 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 700 "квадратов" находится на улице Краснокамской, 88 (микрорайон ВИЗ).
Обновлено в 04:04
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16