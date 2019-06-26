Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларовРИА Новости 03:28

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

РИА Новости03:28

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43
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Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Общество

Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом

Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено 24 июня в 13:31
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки

«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Футбол

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Тренерский штаб «Сочи» во главе с Александром Точилиным огласил список футболистов, отправившихся на второй сбор в Словению.
Обновлено в 02:39
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Экономика

Правительство перезапустит программы поддержки авторынка

Обновлено в 05:07
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России к 2020 году

Японская компания Toyota намерена в скором времени выпустить новую модель кроссовера, который получил платформу, что активно применяется в хетчбэке Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 11:10
Космос

Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Авто

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Политика

Олег Капитанов сложил полномочия депутата ЗакСа

Довыборов в ЗакС не будет, просто партия выберет того, кто возглавит, на своем внутрипартийном съезде.
Обновлено в 04:32
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Общество

В Екатеринбурге продают дом в дворцовом стиле за 15 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 15 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 700 "квадратов" находится на улице Краснокамской, 88 (микрорайон ВИЗ).
Обновлено в 04:04
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Культура

Туктамышева предложила угадать постановщика её новой программы

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
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