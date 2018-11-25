Экономика

Биткойн опустился ниже 4000 долларов впервые с сентября 2017 года
Интерфакс
вчера в 19:11

Курс биткойна в понедельник рухнул ниже $4000 впервые с сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов MarketWatch. В ходе торгов биткойн опускался до 3861 долларов (по состоянию на 01:17 по московскому времени).
Интерфаксвчера в 19:11

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Биткойн опустился ниже $4000 впервые с сентября прошлого года

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Курс биткоина сегодня опустился ниже отметки в 4 тысячи долларов — впервые с сентября прошлого года

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Биткоин рухнул ниже $4 тысяч

Газета.Ruвчера в 21:37

Курс биткоина упал ниже $4 тыс

РБКвчера в 18:46

Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года

Коммерсантъвчера в 17:44
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Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что с курсом рубля не произойдет серьезных изменений при условии, что на Россию не наложат новые сильные санкции.
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Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой

Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу снижение мировых цен на нефть.
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Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

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Экономика

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона

Обновлено в 10:38
Экономика

МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев

Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
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Финансы

Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
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Аэропорты готовятся к рекордному взлету

Пока авиакомпании терпят убытки Аэропорты РФ в этом году побьют рекорд по пассажиропотоку: он может достигнут 68,9 млн человек на внутренних направлениях и 67,1 млн человек на внешних, следует из прогноза Домодедово.
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Экономика

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Обновлено в 08:27
Экономика

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Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
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Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
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Драйвером роста доходов региона стали предприятия топливно-энергетического комплекса - поступления от компаний составили более 70% доходов.
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Экономика

Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 11:45
Финансы

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой

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Обновлено вчера в 23:14
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Сибирь сейчас является самой перспективной в мире территорией для земледелия – губернатор

Сибирь в настоящее время является самой перспективной в мире территорией для земледелия, а Кузбасс имеет все условия для того, чтобы стать "серьезным" сельскохозяйственным регионом, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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