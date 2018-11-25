Экономика
Биткойн опустился ниже 4000 долларов впервые с сентября 2017 года
Биткойн опустился ниже 4000 долларов впервые с сентября 2017 годаИнтерфаксвчера в 19:11
Курс биткойна в понедельник рухнул ниже $4000 впервые с сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов MarketWatch. В ходе торгов биткойн опускался до 3861 долларов (по состоянию на 01:17 по московскому времени).
Интерфаксвчера в 19:11
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Финансы
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что с курсом рубля не произойдет серьезных изменений при условии, что на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 12:46
Энергетика
Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой
Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу снижение мировых цен на нефть.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:26
Экономика
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
Обновлено в 10:13
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Обновлено в 10:38
Экономика
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 08:59
Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 12:34
Экономика
Аэропорты готовятся к рекордному взлету
Пока авиакомпании терпят убытки Аэропорты РФ в этом году побьют рекорд по пассажиропотоку: он может достигнут 68,9 млн человек на внутренних направлениях и 67,1 млн человек на внешних, следует из прогноза Домодедово.
Обновлено в 11:49
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 08:27
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Экономика
Ямал остался самым социально защищенным регионом РФ
Драйвером роста доходов региона стали предприятия топливно-энергетического комплекса - поступления от компаний составили более 70% доходов.
Обновлено в 09:30
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено в 11:45
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Сибирь сейчас является самой перспективной в мире территорией для земледелия – губернатор
Сибирь в настоящее время является самой перспективной в мире территорией для земледелия, а Кузбасс имеет все условия для того, чтобы стать "серьезным" сельскохозяйственным регионом, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Обновлено в 10:59