Курс биткойна в понедельник рухнул ниже $4000 впервые с сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов MarketWatch. В ходе торгов биткойн опускался до 3861 долларов (по состоянию на 01:17 по московскому времени).

Биткойн опустился ниже 4000 долларов впервые с сентября 2017 года

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