Экономика
Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Здоровье
Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний
Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Фотографии Малышевой и Эрнста с тайного крещения сына появились в Сети
Из опубликованного снимка следует, что крещение ребенка состоялось 11 мая в замке Мариенбург.
Обновлено в 02:23
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Обновленный Skoda Superb получит матричные фары
Обновлено в 03:35
Хоккей
Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам
Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Происшествия
На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи
По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть
Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал торговые войны США и КНР, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00