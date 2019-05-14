Экономика

Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Курс биткоина преодолел отметку в 8 тысяч долларов

Эхо Москвы01:47

Биткоин за неделю подорожал на треть и достиг отметки в $8 тыс

РБКвчера в 22:38

Биткоин подорожал на $1000 меньше чем за неделю: курс перевалил за $7000

3DNewsвчера в 07:00

Курс биткоина превысил $8 тысяч

Газета.Ruвчера в 18:29

Биткоин за неделю подорожал на треть

РИА Новостивчера в 18:10

Курс биткоина преодолел психологическую отметку в $8 тысяч

Life.ruвчера в 18:41

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

Вести.Ruвчера в 19:50
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Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

Обновлено в 02:48
Здоровье

Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний

Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Фотографии Малышевой и Эрнста с тайного крещения сына появились в Сети

Из опубликованного снимка следует, что крещение ребенка состоялось 11 мая в замке Мариенбург.
Обновлено в 02:23
Религия

Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма

В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились

Обновлено в 05:54
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

Обновлено в 06:37
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Авто

Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

Обновлено в 03:35
Хоккей

Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам

Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Происшествия

На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи

По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о языке

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Экономика

«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть

Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

На Украине провели военные учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 03:59
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Кино

Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал торговые войны США и КНР, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Политика

Сердюков стал главой совета директоров ОАК

Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
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