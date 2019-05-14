Экономика

Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Биткоин за неделю подорожал на треть

Российская газета01:39

Стоимость биткоина впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в $8 тысяч

Эхо Москвывчера в 23:18

Курс биткоина преодолел психологическую отметку в $8 тысяч

Life.ruвчера в 18:41

Курс биткоина превысил $8 тысяч

Газета.Ruвчера в 18:29

Биткоин за неделю подорожал на треть

РИА Новостивчера в 18:10

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

Вести.Ruвчера в 19:50

Биткоин подорожал на $1000 меньше чем за неделю: курс перевалил за $7000

3DNewsвчера в 07:00
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Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика

В правительстве Мурманской области появились новые лица

Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис представил коллегам новые лица.
Обновлено в 01:33
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Театры

Лев Додин: в чем заключена загадка Мастера

Только у зрителей телеканала «Россия К» будет возможность увидеть спектакль Мастера «Коварство и любовь» (18 мая в 22:00), в котором заняты Игорь Черневич, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Татьяна Шестакова, Сергей Курышев.
Обновлено в 00:26
Наука

Ученые: «Часики тикают» и у мужчин

Ученые Ратгерского университета провели масштабное научное исследование, в ходе которого изучили многие работы, проведенные в этой области за последние 40 лет.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Москве у безработного украли пакет с четырьмя миллионами рублей

Неизвестный при помощи баллончика с неустановленной жидкостью отобрал у безработного в Москве пакет с 4 миллионами рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:20
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Политика

Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары

8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера

Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева не осуждает Алсу за «помощь» дочери Микелле на шоу

Единственной несправедливостью Алена Водонаева считает участие Микеллы Абрамовой в шоу, предназначенном для «народных» талантов, родители, которых не имеют возможности помочь своим детям самостоятельно.
Обновлено в 01:49
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Футбол

Геннадий Орлов: «„Зенит“ ждет Кокорина»

Напомним, Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Импорт легковых автомобилей сократился в 1 квартале на 8%

В марте текущего года в Россию было импортировано 29,3 тысяч автомобилей на 826,3 млн долларов, что на 43,7% больше относительно показателя в феврале.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Наука

Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг

Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов

Обновлено вчера в 02:26
Политика

Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Общество

Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу

Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами.
Обновлено в 00:39
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика

В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора

Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества

Обновлено вчера в 16:01
Экология

Долину гейзеров на Камчатке закрыли из-за брачного периода медведей

В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 01:13
Общество

Названы пять главных признаков онкологии кожи

Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
Обновлено в 02:39
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