Экономика
Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость биткоина впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в $8 тысяч
Эхо Москвывчера в 23:18
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Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
В правительстве Мурманской области появились новые лица
Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис представил коллегам новые лица.
Обновлено в 01:33
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Театры
Лев Додин: в чем заключена загадка Мастера
Только у зрителей телеканала «Россия К» будет возможность увидеть спектакль Мастера «Коварство и любовь» (18 мая в 22:00), в котором заняты Игорь Черневич, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Татьяна Шестакова, Сергей Курышев.
Обновлено в 00:26
Наука
Ученые: «Часики тикают» и у мужчин
Ученые Ратгерского университета провели масштабное научное исследование, в ходе которого изучили многие работы, проведенные в этой области за последние 40 лет.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве у безработного украли пакет с четырьмя миллионами рублей
Неизвестный при помощи баллончика с неустановленной жидкостью отобрал у безработного в Москве пакет с 4 миллионами рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:20
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева не осуждает Алсу за «помощь» дочери Микелле на шоу
Единственной несправедливостью Алена Водонаева считает участие Микеллы Абрамовой в шоу, предназначенном для «народных» талантов, родители, которых не имеют возможности помочь своим детям самостоятельно.
Обновлено в 01:49
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Футбол
Геннадий Орлов: «„Зенит“ ждет Кокорина»
Напомним, Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Импорт легковых автомобилей сократился в 1 квартале на 8%
В марте текущего года в Россию было импортировано 29,3 тысяч автомобилей на 826,3 млн долларов, что на 43,7% больше относительно показателя в феврале.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Общество
Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу
Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами.
Обновлено в 00:39
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора
Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
Обновлено вчера в 16:01
Экология
Долину гейзеров на Камчатке закрыли из-за брачного периода медведей
В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 01:13
Общество
Названы пять главных признаков онкологии кожи
Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
Обновлено в 02:39