Биткоин за неделю подорожал на третьРИА Новости вчера в 18:10

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин за неделю подорожал на треть

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