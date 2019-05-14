Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларовАргументы и Факты вчера в 20:06
Сообщается, что на торгах самая популярная криптовалюта выросла на 13,6%, достигнув цены в до 8,022 тысячи долларов за единицу. Последний раз биткоин стоил дороже восьми тысяч долларов в июле прошлого года. В апреле курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года.
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В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус
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Обновлено вчера в 21:36
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Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
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Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Путину показали в Казани самолеты Ту-160 и Ту-214
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Татарстан посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова.
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Обновлено вчера в 06:51
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
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Авто
В УАЗ обещают, что новый «Патриот» будет только лучше
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше.
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Авто
Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок
Напомним, в прошлом году на китайский рынок вышла рестайлинговая версия паркетника, получившая переработанную радиаторную решетку, другие бамперы, новую головную оптику, стильные L-образные ДХО на светодиодах и LED-противотуманки.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
NYT: Пентагон предложил отправить 120 тысяч военных на Дальний Восток
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн разработал новый военный план, который подразумевает отправку на Дальний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.
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Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
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Здоровье
С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты
С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна
Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 00:10
Политика
Что Путин и Лавров обсудят с Помпео в Сочи
Во вторник, 14 мая, в Сочи президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров примут госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple
Пользователи продукции Apple получили право подать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Общество
ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей
ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
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Здоровье
Безопасны ли молочные продукты, стоящие на полках наших магазинов?
Оказалось, что кефир – сложный продукт, при производстве натурального кефира живая закваска вносится в уже нормализованную молочную смесь.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено вчера в 09:43