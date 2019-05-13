Биткоин взлетел до 8 тысяч долларовВести.Ru вчера в 19:50

Курс биткоина взлетел на 13,62 процента и составил 8,022 тысячи долларов за один биткоин. Таким образом, криптовалютой пройдена психологическая отметка, сообщает РИА Новости.

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

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