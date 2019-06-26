Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларовРИА Новости 03:28

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

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