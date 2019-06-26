Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларовРИА Новости 03:28

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он рос в цене на 12 процентов, до 12,66 тысячи долларов, а несколькими минутами ранее превысил 13 тысяч долларов. Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

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Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК01:43

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
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Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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