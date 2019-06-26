Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларовРИА Новости 03:28
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он рос в цене на 12 процентов, до 12,66 тысячи долларов, а несколькими минутами ранее превысил 13 тысяч долларов. Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
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