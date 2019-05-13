Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларовКрасная весна вчера в 16:11

Стоимость биткоина впервые после сентября 2018 года поднялась выше 7 тысяч долларов США за единицу криптовалюты. Это следует из графика курса биткоина на портале TradingView. Согласно данным портала, 12 мая стоимость биткоина колебалась в пределах от 6858 до 7448 долларов США.

Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларов

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