Экономика

Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларовКрасная весна вчера в 16:11

Стоимость биткоина впервые после сентября 2018 года поднялась выше 7 тысяч долларов США за единицу криптовалюты. Это следует из графика курса биткоина на портале TradingView. Согласно данным портала, 12 мая стоимость биткоина колебалась в пределах от 6858 до 7448 долларов США.
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Курс биткоина преодолел максимум 2018 года и превысил $7 тыс

Shraibikus Media01:43

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

ТАССвчера в 11:38

Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларов

Красная веснавчера в 16:11

Курс биткойна превысил $7 тысяч

Новые Известия00:29
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Происшествия

Названа причина отмены вылета Superjet 100 из Новосибирска

Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 03:14
Политика

Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель

В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 03:44
Политика

Тереза Мэй подверглась критике из-за переговоров с оппозицией

Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подверг критике премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено в 01:44
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки

Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья

Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Экономика

Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Появилось видео субботнего ДТП со сбитым ребенком в Благовещенске

Обновлено в 00:32
Музыка

Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу

Летом 2018 году в Российской Федерации состоялся чемпионат мира по футболу ФИФА. Россия в первый раз стала страной-хозяйкой мундиаля.
Обновлено в 03:16
Футбол

Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» Флоренци

В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Каталонии 25 человек пострадали в массовом ДТП

В аварии с участием 12 машин в Испании пострадали не менее 25 человек, пишет газета El Periodico.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек

Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Шестого мая в силу вступил новый закон, по которому граждане старше сорока лет смогут проходить обследование каждый год, бесплатно, как и прежде, сообщает корр. РИА Биробиджан.
Обновлено вчера в 18:30
ЖКХ

Отключения горячей воды в Чебоксарах начнутся на этой неделе

В Чебоксарах на этой неделе начнутся гидравлические испытания и ремонт сетей. Массовые отключения горячей воды придутся на 14- 16 мая.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Обмеление Волги. Активисты заявили об ошибке, ставшей причиной экологического преступления

«Казанский репортер» рассказывает, чем грозит и как решается проблема обмеления рек – не только в Татарстане, но и в соседних регионах, на уровне федеральных властей.
Обновлено вчера в 19:52
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