Экономика

Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларовКрасная весна 16:11

Стоимость биткоина впервые после сентября 2018 года поднялась выше 7 тысяч долларов США за единицу криптовалюты. Это следует из графика курса биткоина на портале TradingView. Согласно данным портала, 12 мая стоимость биткоина колебалась в пределах от 6858 до 7448 долларов США.
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Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларов

Красная весна16:11

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

ТАСС11:38
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Энергетика

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Армия и оружие

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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Происшествия

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Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

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Политика

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Происшествия

Два человека погибли и 9 пострадали в трех ДТП во Владимирской области

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Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

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Происшествия

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Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
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Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
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«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Наука

При беременности в организме матери может нарушаться кишечный барьер

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Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
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