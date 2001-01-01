Экономика
Биткоин впервые с сентября 2018 преодолел отметку в 7 тысяч долларовКрасная весна 16:11
Стоимость биткоина впервые после сентября 2018 года поднялась выше 7 тысяч долларов США за единицу криптовалюты. Это следует из графика курса биткоина на портале TradingView. Согласно данным портала, 12 мая стоимость биткоина колебалась в пределах от 6858 до 7448 долларов США.
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Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Космос
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО»
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО» в небе над штатом Огайо.
Обновлено вчера в 10:21
Космос
Озвучена дата старта нового турецкого спутника
Известно, что на сегодняшний день на орбите Земли работают три турецких телекоммуникационных спутника.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Политика
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 17:01
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает
Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Игрок НБА подрался с россиянами
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено в 15:05
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13