Финансы
Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов
Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларовРИА Новости14:39
Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости14:39
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Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,32% к предыдущему закрытию и достиг 2380,22 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,13% до 1136,44 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 15:04
Финансы
Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на вторник
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 20 ноября. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора.
Обновлено в 13:09
Финансы
«Ъ»: ЦБ временно ограничил «Юнистриму» валютообменные операции
Банк России ограничил для платежной системы "Юнистрим" проведение наличных валютообменных операций на полгода из-за нарушений "антиотмывочного" законодательства.
Обновлено в 11:56
Финансы
Чистая прибыль «ФК Открытие» превысила 30 млрд рублей
За январь–октябрь 2018 года чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО составила 30,8 млрд рублей.
Обновлено в 11:05
Финансы
Рост кредитов нефинансовому сектору в октябре замедлился до 0,3%
За 10 месяцев объем кредитов нефинансовому сектору увеличился на 9,3%. При этом в январе-октябре 2017 года показатель снизился на 0,3%.
Обновлено в 06:40
Финансы
Банк Индонезия и Центробанк КНР расширяют соглашение о валютных свопах
«Соглашение о валютных свопах отражает укрепление денежно-кредитного и финансового сотрудничества между Банком Индонезия и Центральным банком Китая, одновременно демонстрируя приверженность двух банков поддержанию финансовой стабильности на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых финансовых рынках», — заявил в понедельник, 19 ноября, управляющий Банка Индонезия Перри Варджайо.
Обновлено в 09:52
Финансы
Goldman Sachs анонсировал снижение доллара в 2019 году
Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.
Обновлено в 05:57
Финансы
С мая иноинвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии
Иностранные инвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии с мая 2018 года, когда было сформировано коалиционное правительство популистов.
Обновлено в 07:04
Финансы
Клиенты Ставропольского филиала РСХБ активно открывают новые вклады
С начала года в Ставропольском филиале РСХБ открыто свыше 57 тысяч вкладов физических лиц на сумму более 12 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Финансы
Высокие ставки по валютным вкладам оказались запоздалыми
Повышение ставок по валютным депозитам не приведёт к росту количества вкладов и не вернёт доверия к банковской системе, считает эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев.
Обновлено в 12:40
Финансы
Манат начал неделю с ослабления к евро и укрепления к рублю
Азербайджанских пенсионеров избавят от бумажной волокиты - министр >> В пятницу, 16 ноября, курс доллара также составлял 1,7 маната, евро котировался по 1,9267 маната, рубль — 0,0258 маната.
Обновлено в 02:18
Финансы
«Велес Капитал»: акции МТС могут вырасти на 20%
Рост финансовых показателей может позитивно отразиться на котировках акций МТС, считает аналитик «Велес Капитал» Артем Михайлин.20 ноября компания представит свою отчетность за III квартал 2018 года.
Обновлено в 04:53
Финансы
Балахнинский бумкомбинат нарастил чистую прибыль в 38 раз
Балахнинский бумкомбинат «Волга» за 9 месяцев 2018 года получил чистую прибыль в 1,3 млрд рублей, что больше в 38 раз показателей прошлого года, свидетельствует отчётность предприятия.
Обновлено в 00:50
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 10 млрд р на 93дн
Объем предложения был 10 миллиардов рублей, спрос - 38 миллиардов, в аукционе участвовали четыре кредитные организации.
Обновлено в 09:36
Финансы
Уровень выплаты дивидендов ВТБ в 2018 году определят позднее – А. Силуанов
Министерство финансов РФ, по словам первого вице-премьера РФ - министра финансов Антона Силуанова, пока не определилось с конкретным уровнем дивидендов государственных банков по итогам 2018 г. Планируется рассмотреть этот вопрос чуть позже, добавил он.
Обновлено в 06:40