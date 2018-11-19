Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов

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