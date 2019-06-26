Экономика
Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна вчера в 03:16
Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
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Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
Кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, способные различать людей и животных, созданы в России, сообщает в четверг пресс-служба предприятия-разработчика данных мин - концерна "Техмаш".
Обновлено в 04:07
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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Происшествия
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В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.
Обновлено в 04:33
Политика
Глава Екатеринбурга оказался типовым градоначальником
Из бизнеса рекрутируется 14% градоначальников, с регионального уровня власти "спускают" 30% руководителей городов.
Обновлено в 03:06
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Авто
Хэтчбек Skoda Scala получил версию G-TEC
В отличие от своего предшественника Skoda Scala G-TEC получает литровый трехцилиндровый турбомотор с весьма скромной отдачей в 90 л.с. Для него производитель предусмотрел шестиступенчатую «механику».
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов
Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.
Обновлено в 05:16
Авто
МТС и «Яндекс» запускают бортовой компьютер
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Донбассе
Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 04:00
Общество
Из Сергиева Посада сделают Ватикан
Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Политика
Пранкер Вован выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы
Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, принял решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:45
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX
Обновлено в 03:37