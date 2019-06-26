Экономика

Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна вчера в 03:16

Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБКвчера в 03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москвавчера в 03:31

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новостивчера в 00:30

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъвчера в 01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

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Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русскомвчера в 00:43

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАССвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
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В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено вчера в 08:04
Театры

Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину

Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»

С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате происшествия на биотехнологическом предприятии в китайской провинции Хэнань, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз

Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 12:53
Авто

Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье

В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон

В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Бренд женского белья устроил бодипозитивную фотосессию

Бренд женского белья из Великобритании Ivory Rose выпустил новую фотосессию с бодипозитивными моделями.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Крупный пожар в Заволжье: на промзоне горит один из складов. Фото/видео

Очевидцы сообщают, что ранним утром 27 июня проезде Максимова в Заволжском районе произошел крупный пожар на одном из складов.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

Путин осмотрит военные разработки на форуме «Армия-2019»

Президент России Владимир Путин посетит Международный военно-технический форум "Армия-2019" и лично осмотрит инновационные военные разработки.
Обновлено вчера в 09:51
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Пожар произошел в туберкулезной больнице для заключенных в Томске

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной

Обновлено вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой

Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика

Путин изменил расчет НДФЛ задним числом

Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
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