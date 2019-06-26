Экономика
Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна вчера в 03:16
Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
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В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
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Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
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В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
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Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии
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Обновлено вчера в 23:02
Общество
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Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
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Очевидцы сообщают, что ранним утром 27 июня проезде Максимова в Заволжском районе произошел крупный пожар на одном из складов.
Обновлено в 00:32
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В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
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В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
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Пожар произошел в туберкулезной больнице для заключенных в Томске
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
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Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
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Путин изменил расчет НДФЛ задним числом
Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
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Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100
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