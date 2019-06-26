Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна вчера в 03:16

Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.

Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысяч

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