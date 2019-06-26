Экономика

Стоимость биткоина превысила $13 тысячРеальное время вчера в 16:52

Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года. Напомним, что сегодня цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБКвчера в 03:58

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русскомвчера в 00:43

Биткоин впервые с января 2018 стоит больше 12 тысяч долларов

Computerworld Россиявчера в 03:09

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новостивчера в 00:30

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москвавчера в 03:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 00:46
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Умер биологический отец Эминема

Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе

Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 м/с», — цитирует РИА Новости сообщение.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено 25 июня в 23:05
Авто

Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники

После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Балотелли тренируется с «Брешией»

Как сообщает Goal.com, Марио Балотелли тренируется вместе с Брешией, чтобы поддерживать форму после ухода из Марселя.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Обновлено вчера в 12:46
Общество

Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов

43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
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