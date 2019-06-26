Экономика
Стоимость биткоина превысила $13 тысячРеальное время вчера в 16:52
Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года. Напомним, что сегодня цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Умер биологический отец Эминема
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре
«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 м/с», — цитирует РИА Новости сообщение.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено 25 июня в 23:05
Авто
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Балотелли тренируется с «Брешией»
Как сообщает Goal.com, Марио Балотелли тренируется вместе с Брешией, чтобы поддерживать форму после ухода из Марселя.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов
43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса
Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07