Экономика
Стоимость биткоина превысила $12 000 впервые за полтора годаForbes вчера в 02:09
Разбор технологии Libra В последний раз биткоин преодолевал отметку в $12 000 в январе прошлого года. До этого в декабре 2017-го стоимость криптовалюты доходила до $19 511. После того резкого скачка цена биткоина уже к февралю упала ниже $6000.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов
Говорит Москвавчера в 03:31
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
После катастрофы Ан-24 в Бурятии возбуждено дело
Обновлено в 01:05
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Властям Ингушетии представили нового врио главы республики
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Происшествия
СК начал проверку московских наркополицейских на злоупотребления и фальсификации
Следственный комитет (СК) проводит проверку возможных злоупотреблений полномочиями сотрудниками одной из оперативно-разыскных частей управления по контролю за оборотом наркотиков (ОРЧ УНК) столичной полиции.
Обновлено в 01:00
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Росконтроль проверил состав куриного паштета
Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Технологии
Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса
Обновлено в 03:10
Футбол
Экс-игрок «Барселоны»: «Не хочу видеть в команде Неймара, даже если он приползет на коленях»
Не могу забыть то, как он покинул нашу команду. Предпочел бы видеть в команде Криштиану Роналду, а не Неймара.
Обновлено в 04:00
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрождён
В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
БМП-3 с новейшим модулем «Эпоха» проходит испытания в Минобороны
Ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Тренер «Урала» раскритиковал новый лимит на легионеров
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о новом лимите легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Обновлено в 04:04
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13