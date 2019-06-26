Экономика

Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна вчера в 03:16

Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.
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Биткоин вновь обновил годовой максимум

Экономика и жизнь01:59

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБКвчера в 03:58

Биткоин – уход в небытие откладывается?

Плас24 июня в 08:17

Биткоин впервые с января 2018 стоит больше 12 тысяч долларов

Computerworld Россиявчера в 03:09

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известиявчера в 00:47

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новостивчера в 00:30

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москвавчера в 03:31
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
Футбол

Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго

В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Экономика

Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено вчера в 07:21
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Музыка

В Мюзик-Холле стартует фестиваль «Виват балет»

Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Певца Александра Серова заподозрили в ношении памперсов

В прошлом году Серову один раз пришлось отменять концерты из-за проблем со здоровьем – певец сломал ногу.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить

Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Финансы

Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%

Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.
Обновлено 25 июня в 10:30
Футбол

Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»

Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено в 01:32
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

Российские военные получили новые комплексы «Листва»

Обновлено в 00:05
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Технологии

В России появится сервис оценки риска по стилю вождения

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 00:15
Политика

США и Китай прервут торговую войну

В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 02:10
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено вчера в 16:03
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