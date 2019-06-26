Экономика
Биткоин вновь подорожал, превысив отметку в $12 тысячКрасная весна 03:16
Цена на биткоины, впервые за последние 18 месяцев, превысила отметку в $12 тыс, 26 июня информация о росте курса появилась на сайтах криптовалютных бирж. По данным торгов в 07:21 ч. по мск цена на биткоин выросла на 9,55% и составила $12,246 тысяч.
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Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 12:06
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Артист умер 24 июня в Лос-Анджелесе. Представитель Драго причину смерти не уточнил.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Тральщик столкнулся с сухогрузом у берегов Японии
Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" в четверг столкнулся с японским сухогрузом недалеко от порта Ономити во Внутреннем японском море.
Обновлено в 23:24
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Политика
ПАСЕ обвинили в защите агрессора из-за возвращения России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили, что организация подала России «неверный сигнал», приняв решение о возвращении ей полномочий.
Обновлено в 17:27
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Влад Кадони: «Юлию Барановскую сильно удешевляет рыжеватый блонд»
Волосы Юлии Барановской похожи на парик, Александр Гудков пришел на вечеринку в пижаме, а наряд Виктории Дайнеко слишком мал — наш эксперт, ведущий «Дома‑2» Влад Кадони, оценил наряды знаменитостей.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии
Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:27
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму — им, по данным пресс-службы главы Украины, стал Антон Кориневич, доцент кафедры Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Обновлено в 07:44
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:13
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля в матче регулярного сезона MLS против "Орландо Сити".
Обновлено в 22:44
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено в 14:35