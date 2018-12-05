Экономика

Биткоин вновь обновил годовой минимум
Crypto-news
03:09

Казалось бы, после последнего падения биткоин нащупал твердую почву, укрепившись выше $4.000. Однако рынок вновь обвалился, обновив годовой минимум.
Crypto-news03:09

Подробнее о событии

Bitcoin пробил уровень $3,500 - FxPro

Финмаркет04:38

Биткоин вновь обновил годовой минимум

Crypto-news03:09

Курс Bitcoin стремительно падает

Метагазета04:42

Биткоин и эфир обновили годовые минимумы.Обзор курса криптовалют

Блокчейн2401:07

Капитализация рынка криптовалют снизилась на 50,5% за месяц

РБК09:18

Биткоин упал ниже $3400, установив новый годовой минимум

BitCryptoNews01:00

Будущее биткоина

Новое время - The New Timesвчера в 03:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
Обновлено в 18:14
Экономика

Минфин США отложил вступление в силу санкций против En+ и «Русала»

Как отмечается, ведомство также отложило начало действия санкций для "Группы ГАЗ" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 18:45
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 18:17
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 16:08
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 16:25
Экономика

Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах

C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 17:21
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика

Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 16:39
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году

Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 13:08
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика

Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев

Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено в 17:10
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
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