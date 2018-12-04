Экономика
Биткоин вновь обновил годовой минимум
Биткоин вновь обновил годовой минимумCrypto-news03:09
Казалось бы, после последнего падения биткоин нащупал твердую почву, укрепившись выше $4.000. Однако рынок вновь обвалился, обновив годовой минимум.
Crypto-news03:09
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Энергетика
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК.
Обновлено в 15:37
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 15:21
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 14:58
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 14:07
Экономика
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 13:46
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
Экономика
Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами
Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика
Шесть домов «Су-155» осталось достроить в России в следующем году
Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России.
Обновлено в 13:08
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика
Россия может отменить налог на инвестиционное золото
Российские власти в качестве основной меры регулирования внутреннего рынка золота рассматривают решение вопроса с НДС на этот драгметалл, и наиболее вероятно, что налог на инвестиционное золото будет отменен.
Обновлено в 13:56
Экономика
Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев
Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика
Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе
В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика
Экспорт пшеницы из России за 10 месяцев вырос на 50%, до 36,8 млн т
Экспорт пшеницы и меслина из России за десять месяцев 2018 года вырос на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,797 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 10:34