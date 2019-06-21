Биткоин пробил психологическую отметкуLenta.ru 00:00

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.

Армия и оружие Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана Накануне стало известно о том, что Трамп в последний момент отменил удар США по Ирану.

Футбол Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Политика Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Политика Путин рассказал об отношении РФ к следующему премьеру Британии Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сотрудничать со следующим премьером Британии.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Футбол Лишённый водительских прав Гулиев оштрафован за превышение скорости Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев оштрафован за превышение скорости и пересечение сплошной разметки, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Происшествия При пожаре в центре Парижа погибли три человека Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Общество Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года "Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Авто Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.

Авто Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.