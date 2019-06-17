Экономика

Биткоин установил годовой рекордLenta.ru 05:39

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Пика цена достигла в воскресенье, 16 июня, тогда актив подорожал за несколько часов на пять процентов, после чего стоимость стала опускаться.
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Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Эхо Москвы03:32

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

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Курс биткоина перешагнул отметку в $9 тысяч

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Курс биткойна достиг годового максимума

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Курс биткоина превысил $9 тысяч

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Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Интерфакс - Россия03:07

Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000

РБК02:59
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Политика

Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Кино

Зак Снайдер опубликовал кадры из своей версии «Лиги справедливости»

В соцсети Vero Зак Снайдер поделился двумя черно-белыми кадрами, не попавшими в финальную версию «Лиги справедливости».
Обновлено в 04:42
Общество

Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»

16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»

Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

Обновлено в 05:44
Происшествия

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Экономика

Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель

Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Здоровье

В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование

Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые поступят в регион дополнительно по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.
Обновлено в 05:33
Кино

В США сносят здание школы, где снимали сериал «Твин Пикс»

Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter

Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.
Обновлено в 03:27
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Общество

Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы

Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о госпитализации

Информация о госпитализации директора Московского театра «Ленком» Марка Варшавера не соответствует действительности.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика

Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Гаджеты

IKEA ответила на дизайн нового Mac Pro выпуском терки для яблок

Обновлено в 02:58
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Обновлено в 01:54
Энергетика

Бензин в России подорожал на десять копеек за неделю

Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня.
Обновлено в 05:47
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