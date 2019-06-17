Биткоин установил годовой рекордLenta.ru 05:39

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Пика цена достигла в воскресенье, 16 июня, тогда актив подорожал за несколько часов на пять процентов, после чего стоимость стала опускаться.

Политика Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.

Кино Зак Снайдер опубликовал кадры из своей версии «Лиги справедливости» В соцсети Vero Зак Снайдер поделился двумя черно-белыми кадрами, не попавшими в финальную версию «Лиги справедливости».

Общество Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра» 16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Политика В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Шоу-бизнес Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках» Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.

Происшествия Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Экономика Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Здоровье В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые поступят в регион дополнительно по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.

Кино В США сносят здание школы, где снимали сериал «Твин Пикс» Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.

Общество Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Здоровье Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.

Общество Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.

Происшествия Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Происшествия Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о госпитализации Информация о госпитализации директора Московского театра «Ленком» Марка Варшавера не соответствует действительности.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Политика Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Общество Росгидромет назвал самые солнечные города Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".