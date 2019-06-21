Экономика

Биткоин пробил психологическую отметкуLenta.ru 00:00

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс биткоина преодолел психологическую отметку

ФАН04:12

Биткоин внезапно обновил годовой рекорд

Sibnet Новостивчера в 08:33

Биткоин вырос за сутки более чем на 1000$

VSE42 Новости00:47

Биткоин пробил психологическую отметку

Lenta.ru00:00

Биткоин побил годовой рекорд

Русская Планетавчера в 10:04

Биткоин вновь обновил годовой максимум, преодолев $9800

iReactorвчера в 08:35

Биткойн пробил психологическую отметку

ФедералПресс00:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 03:36
Путешествия

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» в связи с ситуацией в Грузии

С 8 июля российские авиакомпании перестанут летать в эту страну Роспотребнадзор открыл "горячую линию", предназначенную для помощи российским туристам, сообщается на портале ведомства.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Спорт

Краков выбран столицей Европейских игр 2023 года

Польский город Краков выбран столицей третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.
Обновлено в 04:37
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено 20 июня в 18:26
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Культура

Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Путешествия

Куда москвичи путешествуют классом «люкс» на железной дороге

Специалисты одного из ведущих российских сервисов путешествий проанализировали: кто предпочитает путешествовать по железной дороге с особым комфортом.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Кино

Брайана Сингера уволили из «Рыжей Сони»

Брайан Сингер больше не является режиссером фильма "Рыжая Соня".
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Футбол

Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Bitcoin
Пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное