Биткоин пробил психологическую отметкуLenta.ru 00:00

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.

Политика Путин призвал губернаторов быть ближе к людям Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.

Путешествия Роспотребнадзор открыл «горячую линию» в связи с ситуацией в Грузии С 8 июля российские авиакомпании перестанут летать в эту страну Роспотребнадзор открыл "горячую линию", предназначенную для помощи российским туристам, сообщается на портале ведомства.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Спорт Краков выбран столицей Европейских игр 2023 года Польский город Краков выбран столицей третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.

Политика Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.

Общество Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.

Политика Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Шоу-бизнес Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Культура Видео показательного номера Загитовой появилось в сети Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Происшествия Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Путешествия Куда москвичи путешествуют классом «люкс» на железной дороге Специалисты одного из ведущих российских сервисов путешествий проанализировали: кто предпочитает путешествовать по железной дороге с особым комфортом.

Футбол Де Лигт может перейти в «Ювентус» Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Футбол Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Происшествия Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.