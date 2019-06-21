Экономика
Биткоин пробил психологическую отметкуLenta.ru 00:00
Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
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