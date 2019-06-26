Экономика
Биткоин пробил отметку в $12 000LoginCasino.com 02:26
В среду, 26 июня, стоимость биткоина взлетела, преодолев рубеж в $12 000. По состоянию на 08:37 по МСК, согласно данным аналитического ресурса CoinMarketCap, первая криптовалюта торгуется на отметке $12 626,84.
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Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Происшествия
На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше
По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Обновлено в 15:50
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой
Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
Бренд женского белья устроил бодипозитивную фотосессию
Бренд женского белья из Великобритании Ivory Rose выпустил новую фотосессию с бодипозитивными моделями.
Обновлено в 23:02
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено в 22:09
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича.
Обновлено в 06:31
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Политика
Партия Зеленского выступила против выхода Украины из ПАСЕ
Делегации Украины нецелесообразно покидать ПАСЕ, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro 5G представлен официально
Речь идёт об аппарате Lenovo Z6 Pro 5G, который мало чем отличается от оригинальной версии устройства.
Обновлено в 13:31
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено в 16:18
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54