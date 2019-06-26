Экономика

Биткоин пробил отметку в $12 000LoginCasino.com 02:26

В среду, 26 июня, стоимость биткоина взлетела, преодолев рубеж в $12 000. По состоянию на 08:37 по МСК, согласно данным аналитического ресурса CoinMarketCap, первая криптовалюта торгуется на отметке $12 626,84.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

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Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

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Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новости00:30
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В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
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По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
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Обновлено в 21:11
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В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено в 22:09
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Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

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Речь идёт об аппарате Lenovo Z6 Pro 5G, который мало чем отличается от оригинальной версии устройства.
Обновлено в 13:31
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

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Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
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Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
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Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
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