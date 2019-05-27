Экономика

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 годаИзвестия 07:57

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая. Так, на пике торгов 27 мая в 4:00 (мск) стоимость крупнейшей криптовалюты достигла отметки в $8,9 тыс.
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Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

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Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостей04:14

Биткоин взлетел

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Курс биткоина обновил годовой максимум

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РБК05:17

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС04:17

Курс биткоина обновил годовой рекорд

RT на русском07:39
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В Киеве треснул новый стеклянный мост

Обновлено вчера в 16:45
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В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко

Обновлено в 05:43
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

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Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
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РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

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В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
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Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Политика

Зарубежные операторы такси могут лишиться работы в России

Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
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Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии.
Обновлено в 09:42
Гаджеты

В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно

Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.
Обновлено в 04:25
Авто

УАЗ расширил опциональное оснащение внедорожника УАЗ «Патриот»

Обновлено в 06:40
Общество

Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Татарстане дерево упало на группу детей

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства падения дерева на группу детей в Альметьевске, в результате чего мальчик и две девочки были госпитализированы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 08:37
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
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Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
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Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
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Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
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Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
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Технологии

Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог

Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
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Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Сборная Финляндии вернется домой в сопровождении истребителей ВВС

Сборная Финляндии, ставшая чемпионом мира по хоккею, вернется из Братиславы в сопровождении истребителей финских ВВС.
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Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
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Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии

В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Пентагон закупит российские боеприпасы

Обновлено в 06:50
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Заключенные устроили бунт в одесской колонии

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Общество

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Экономика

«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
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