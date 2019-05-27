Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 годаИзвестия 07:57

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая. Так, на пике торгов 27 мая в 4:00 (мск) стоимость крупнейшей криптовалюты достигла отметки в $8,9 тыс.

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

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