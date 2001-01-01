Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларовАргументы и Факты 20:06
Сообщается, что на торгах самая популярная криптовалюта выросла на 13,6%, достигнув цены в до 8,022 тысячи долларов за единицу. Последний раз биткоин стоил дороже восьми тысяч долларов в июле прошлого года. В апреле курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года.
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