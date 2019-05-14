Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларовАргументы и Факты 20:06

Сообщается, что на торгах самая популярная криптовалюта выросла на 13,6%, достигнув цены в до 8,022 тысячи долларов за единицу. Последний раз биткоин стоил дороже восьми тысяч долларов в июле прошлого года. В апреле курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года.

Наука Гигантские бобры населяли территорию США 10 тысяч лет назад По словам исследователей из Западного университета, гигантские бобры семейства Castorides обитали исключительно в районе Великих озер около 11 000–10 000 лет назад.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».

Гаджеты В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7 Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.

Общество Новые правила получения детских пособий вступили в силу Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.

Политика Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».

Политика Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Экономика Строительную компанию «Сибмост» требуют признать банкротом Напомним, в апреле 2013 г. строительная компания «Сибмост» выиграла конкурс и заключила контракт стоимостью 1,3 млрд руб. на строительство двухуровневой развязки на ул. 2-ая Брянская.

Политика Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Авто Kia обещает скрестить фастбек и внедорожник Kia обещает скрестить фастбек и внедорожник, представив автомобиль созданный с нуля, а представят его через три года.

Политика В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Происшествия Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции 13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.

Политика Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине В Москве принимают к сведению результаты президентских выборов на Украине.

Происшествия Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.

Экономика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.

Политика В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Политика Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.