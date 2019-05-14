Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларовАргументы и Факты 20:06
Сообщается, что на торгах самая популярная криптовалюта выросла на 13,6%, достигнув цены в до 8,022 тысячи долларов за единицу. Последний раз биткоин стоил дороже восьми тысяч долларов в июле прошлого года. В апреле курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года.
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По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
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В Москве принимают к сведению результаты президентских выборов на Украине.
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Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
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Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
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Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
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