Экономика

Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого годаАргументы и Факты вчера в 02:43

Исторический максимум достигал отметки в $20 тысяч Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 тыс. Данные об этом приводит агрегатор CoinMarketCap.
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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новостивчера в 00:30

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБКвчера в 03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

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Биткоин – уход в небытие откладывается?

Плас24 июня в 08:17
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Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

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Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
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Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
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Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

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Экономика

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
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Руни забил мяч со своей половины поля

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РПЦ уточнила свою позицию по абортам

Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
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Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Политика

В России назвали США главным источником киберугроз

Угрозы информационной безопасности России исходят, главным образом с территории США.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Янтарную комнату в Польше начали искать в ранее неизвестном тоннеле

Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

Обновлено в 06:42
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Авто

Mitsubishi возродит Lancer Evolution

Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Гаджеты

Polar Ignite: смарт-часы для занятий спортом

Компания Polar анонсировала «умные» наручные часы Ignite, разработанные специально для пользователей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом.
Обновлено в 05:09
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