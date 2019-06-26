Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого годаАргументы и Факты вчера в 02:43

Исторический максимум достигал отметки в $20 тысяч Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 тыс. Данные об этом приводит агрегатор CoinMarketCap.

Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого года

Экономика и жизнь

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