Экономика

Биткоин обновил рекорд за полтора годаLenta.ru 05:04

Резкий рост биткоина начался 20 июня, когда он стоил около 9,2 тысячи долларов. Далее он последовательно пробивал психологические отметки в 12, 11 и 10 тысяч долларов. В целом за последние несколько месяцев криптовалюта подорожала уже почти в четыре раза.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс

РБК03:58

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила 13 тысяч долларов

Говорит Москва03:31

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

РИА Новости00:30

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года

Коммерсантъ01:17

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тыс

Известия00:47

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

RT на русском00:43

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Общество

В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Избран новый генсек Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика

Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.
Обновлено в 15:55
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

Обновлено в 06:06
Авто

Kia представила новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено в 15:00
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Гаджеты

Xiaomi CC9 появился на официальных фото

Менеджер по продуктам Xiaomi, Лао Вэй, опубликовал официальные фото грядущего смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 03:11
Футбол

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евро

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено в 15:50
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Пожар произошел в общежитии МГУ в Москве

Огонь распространился на 10-м этаже общежития, общая площадь пожара составила 10 кв. м.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное