Экономика
Биткоин обновил рекорд за полтора годаLenta.ru 05:04
Резкий рост биткоина начался 20 июня, когда он стоил около 9,2 тысячи долларов. Далее он последовательно пробивал психологические отметки в 12, 11 и 10 тысяч долларов. В целом за последние несколько месяцев криптовалюта подорожала уже почти в четыре раза.
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Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Общество
В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.
Обновлено в 15:55
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено в 06:06
Авто
Kia представила новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Общество
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Xiaomi CC9 появился на официальных фото
Менеджер по продуктам Xiaomi, Лао Вэй, опубликовал официальные фото грядущего смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 03:11
Футбол
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евро
"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено в 15:50
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Пожар произошел в общежитии МГУ в Москве
Огонь распространился на 10-м этаже общежития, общая площадь пожара составила 10 кв. м.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Боевики взорвали газопровод в Йемене
Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39