Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларовЭхо Москвы 03:32

Профильные СМИ пишут, что это связано с ожиданиями запуска американской компанией Фейсбук собственной криптовалюты.
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Курс биткоина превысил $9 тысяч

Life.ru03:29

Курс биткоина превысил отметку в 9 тыс. долларов впервые более чем за год

ФАН03:54

Курс биткоина перешагнул отметку в $9 тысяч

News.ru03:33

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Эхо Москвы03:32

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Ведомости04:10

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Интерфакс - Россия03:07

Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000

РБК02:59
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Финансы

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Футбол

Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Обновлено вчера в 15:17
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Авто

Умельцы поставили на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser

Архаичный «уазовский» салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же «Лэнд Крузера».
Обновлено в 00:59
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика

В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Участнику протестов в Екатеринбурге предъявили обвинение в оскорблении полицейского

Обновлено в 03:41
Кино

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения

Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина

Обновлено вчера в 23:10
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В США на выпускном вечере произошла стрельба

В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 00:37
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
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