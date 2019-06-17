Экономика
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларовЭхо Москвы 03:32
Профильные СМИ пишут, что это связано с ожиданиями запуска американской компанией Фейсбук собственной криптовалюты.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Футбол
Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Авто
Умельцы поставили на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser
Архаичный «уазовский» салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же «Лэнд Крузера».
Обновлено в 00:59
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Германии задержали предполагаемого убийцу политика
Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Участнику протестов в Екатеринбурге предъявили обвинение в оскорблении полицейского
Обновлено в 03:41
Кино
Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»
Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В США на выпускном вечере произошла стрельба
В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 00:37
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20