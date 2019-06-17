Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларовЭхо Москвы 03:32

Профильные СМИ пишут, что это связано с ожиданиями запуска американской компанией Фейсбук собственной криптовалюты.

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

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