Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000РБК 02:59

с чего всё началось

В прошедшее воскресенье актив резко подорожал на 5% за несколько часов, после чего его стоимость снизилась. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $9184. Аналитик Coindesk Омкар Годбоул считает, что в ближайшее время курс Bitcoin может подняться до следующей важной отметки в $10 000.

Bitcoin снова сильно подорожал. Ждем отметки в $10 000

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