Финансы
Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветьРБК 02:58
В воскресенье, 12 мая, среднерыночная цена биткоина поднялась выше отметки $7500. Сейчас главная цифровая монета находится в красной зоне и демонстрирует суточное снижение курса на 2,95%. Стоимость криптовалюты оценивается в $7063.
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Общество
Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы
Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы на улице Авангардная, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Названа причина отмены вылета Superjet 100 из Новосибирска
Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 03:14
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море
«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Спорт
Ультрафиниш в спринте: забрал победу полетом супермена
Обновлено в 02:35
Общество
Обмеление Волги. Активисты заявили об ошибке, ставшей причиной экологического преступления
«Казанский репортер» рассказывает, чем грозит и как решается проблема обмеления рек – не только в Татарстане, но и в соседних регионах, на уровне федеральных властей.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа
"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Культура
В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги
Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Игры
Outer Wilds сначала выйдет в EGS
В компании уточнили, что сначала игра выйдет на PC (в EGS) и на Xbox One.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой По данным СМИ, ребята с девушкой поладили.
Обновлено в 02:32
Общество
Депутат предложил запретить авиакомпаниям рассаживать членов семьи
23-летний депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху запретить авиакомпаниям при распределении мест в самолете сажать членов семьи отдельно.
Обновлено в 03:53
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море
Украинские военные отработали захват судов в открытом море. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33