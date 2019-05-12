Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветьРБК 02:58

В воскресенье, 12 мая, среднерыночная цена биткоина поднялась выше отметки $7500. Сейчас главная цифровая монета находится в красной зоне и демонстрирует суточное снижение курса на 2,95%. Стоимость криптовалюты оценивается в $7063.

Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветь

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