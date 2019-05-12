Финансы
Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветьРБК 02:58
В воскресенье, 12 мая, среднерыночная цена биткоина поднялась выше отметки $7500. Сейчас главная цифровая монета находится в красной зоне и демонстрирует суточное снижение курса на 2,95%. Стоимость криптовалюты оценивается в $7063.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии
Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ
Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:14
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Технологии
Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур
Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Общество
Майские праздники не сокращают ВВП, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова не считает, что длинные майские праздники бьют по ВВП - общее количество выходных в году сохраняется.
Обновлено в 03:42
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.
Обновлено в 04:04
ЖКХ
В столице начали отключать горячую воду
В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Футбол
Азар принял решение о своём будущем в «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
Обновлено в 04:53
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео
Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Музыка
Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Москве водитель Lexus расстрелял автобус
На севере Москвы водитель дорогой иномарки расстрелял автобус во время ссоры на шоссе.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл заинтриговала Сеть снимком с новорожденным малышом
Никакой подписи к фотографии Кэмпбелл не оставила, заставив фанатов гадать - что же это за таинственный малыш.
Обновлено в 04:37
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23