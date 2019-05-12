Финансы

Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветьРБК 02:58

В воскресенье, 12 мая, среднерыночная цена биткоина поднялась выше отметки $7500. Сейчас главная цифровая монета находится в красной зоне и демонстрирует суточное снижение курса на 2,95%. Стоимость криптовалюты оценивается в $7063.
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Bitcoin поднялся выше уровня в $7500 и начал дешеветь

РБК02:58

Курс биткоина преодолел отметку $ 7500

Евразия Dailyвчера в 14:17

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Коммерсантъвчера в 12:27

Курс биткоина преодолел отметку в $7300

Эксперт-Татарстанвчера в 05:51
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:14
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Любовь Тихомирова поддерживает синяки и выбитые зубы в браке

Обновлено в 04:15
Технологии

Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур

Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Общество

Зверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в короне

Обновлено в 04:58
Общество

Майские праздники не сокращают ВВП, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова не считает, что длинные майские праздники бьют по ВВП - общее количество выходных в году сохраняется.
Обновлено в 03:42
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено вчера в 14:17
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске

Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.
Обновлено в 04:04
ЖКХ

В столице начали отключать горячую воду

В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Футбол

Азар принял решение о своём будущем в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
Обновлено в 04:53
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео

Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Москве водитель Lexus расстрелял автобус

На севере Москвы водитель дорогой иномарки расстрелял автобус во время ссоры на шоссе.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл заинтриговала Сеть снимком с новорожденным малышом

Никакой подписи к фотографии Кэмпбелл не оставила, заставив фанатов гадать - что же это за таинственный малыш.
Обновлено в 04:37
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
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