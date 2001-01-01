Финансы
Bitcoin подешевел на 5%. Курс монеты опустился до $3850
Bitcoin подешевел на 5%. Курс монеты опустился до $3850РБК02:44
В четверг, 10 января, среднерыночная цена Bitcoin резко снизилась на 5%, до отметки в $3850.
РБК02:44
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:07, Ашберн
Общество
В России яйца начали продавать девятками
Обновлено в 17:20
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании
В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Политика
Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви
Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Политика
В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено в 14:57
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе
На северо-западе Москвы в районе Тушино затоплен автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе.
Обновлено в 05:38
Политика
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Обновлено в 15:46
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Общество
На всех этапах сборки «союзов» могут ввести видеонаблюдение
РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла.
Обновлено в 20:02
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд вечером в четверг в результате столкновения с грузовиком сошел с рельсов близ Чадцы на северо-западе Словакии.
Обновлено в 18:29
Политика
Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Общество
Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду
Обновлено в 15:33
Экономика
Медведчук заявил о падении зарплат на Украине ниже уровня 2013 года
Медведчук указал, что средний размер заработной платы на Украине в 2018 году в долларовом эквиваленте составил порядка $320, в то время как минимальная зарплата практически дошла до $152, приблизившись к докризисному уровню 2013 года.
Обновлено в 15:14
Экономика
Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Происшествия
На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте
Обновлено в 17:43
Политика
Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Политика
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Космос
ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»
Обновлено в 18:21
Политика
Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков
Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Космос
Китай вывел спутник Zhongxin 2D на орбиту
КНР вывела на земную орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D («Хунъюнь»), сообщает агенство «Синьхуа».
Обновлено в 19:32