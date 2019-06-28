Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в АвстрииГазета.Ru 16:10

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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В расположение ЦСКА в Австрии прибыл еще один игрок

Матч ТВ15:36

Бистрович присоединился к ЦСКА (ФОТО)

ProstoProSport15:54

Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Soccer.ru15:40

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Газета.Ru16:10

В расположение ЦСКА в Австрии прибыл еще один игрок

Sportbox.RU15:36

Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Чемпионат15:34

Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Спорт-Экспресс15:24
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