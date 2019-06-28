Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в АвстрииГазета.Ru 16:10
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
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Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно
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Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения
28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
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На стадионе «Марокана» в Рио-де-Жанейро стартовал четвертьфинальный матч Кубка Америки между Венесуэлой и Аргентиной.
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австрии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австрии.
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Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено в 07:59
Политика
«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.
Обновлено в 16:14
Экономика
СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников
Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами
Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено в 10:13
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией
Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой
Обновлено в 14:04
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика
МИД Малайзии считает незавершенным расследование по крушению MH17
Малайзия считает незавершенным расследование дела о крушении Boeing-777 на Украине в 2014 году, поскольку не было представлено убедительных доказательств причастности подозреваемых к трагедии.
Обновлено в 09:26