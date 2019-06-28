Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

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