Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в АвстрииГазета.Ru вчера в 16:10
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе «Скандинавия»
По предварительным данным ГИБДД, иномарка врезалась в столб на 63 километре трассы «Скандинавия». Инцидент случился около 08:20 утра.
Обновлено в 04:13
Политика
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз
Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Наука
Вымирающий северный белый носорог появится на свет от умершего самца
Вымирающий северный белый носорог может появиться на свет от умершего самца.
Обновлено 27 июня в 14:04
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Технологии
D-Wave запустила платформу для разработки и запуска квантово-классических приложений
Компания D-Wave Systems Inc, которая является одним из лидеров в сфере квантовых вычислительных систем, программного обеспечения и услуг, объявила о запуске гибридной платформы с открытым исходным кодом под названием D-Wave Hybrid.
Обновлено в 04:27
Политика
Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Обновлено вчера в 01:19
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа
Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Путин заявил, что встреча с Мэй была необходима
Обновлено в 03:39
Общество
Общегородской выпускной повторят в Воронеже в следующем году
Обновлено в 02:42
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 09:57
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Единоборства
Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки
Обновлено в 04:07